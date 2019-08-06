В Агрономе на глазах жительницы застрелили собаку





Рано утром 5 августа в редакцию «РВС» обратилась жительница Мичуринского сельского поселения. На ее глазах в поселке Агроном была застрелена ее собака.

- Сегодня утром в поселке был отстрел собак, но об этом нигде не сообщалось. Не было объявлений, нас никто не предупредил. Я приехала на работу в 6 утра, выпустила погулять свою собаку. Подъехала "Газель", из нее мужчина выстрелил в мою собаку. И она сдохла. Машина спокойно отъехала. Они ездили по всем улицам, искали собак. Я поехала за ними. Навстречу попались две собаки, да, они без ошейника, но по одной из них было видно, что она – кормящая мать. Мне пришлось буквально отгонять собак, чтобы их не застрелили. Разве можно так поступать? Почему людям администрация ничего не говорит, не предупреждает? Это не по-человечески, это, считай, живодерство.

За пояснениями по этой ситуации мы обратились к главе Мичуринского сельского поселения Вячеславу Иванову.

- В администрации есть масса заявок от жителей по поводу бродячих собак.





После того как месяц назад в поселке Агроном на детской площадке собака укусила ребенка, заявок стало еще больше. Мы не можем не реагировать на обращения граждан. Обратились в специализированную организацию, имеющую лицензию на отстрел бродячих животных. Они приехали в пять часов утра, до того, как на улицу выйдут гулять дети. В этот день им попались всего две собаки.

Предупреждать о том, что будет проводиться иммобилизация бродячих животных, мы не будем. В обязанности администрации это не входит. Хотя женщине, попавшей в эту ситуацию, принесены извинения.

Собаки без ошейника, бегающие по улице, всегда считаются бесхозными. Правила содержания домашних животных в Краснодарском крае запрещают беспривязное содержание собак. Домашние собаки находятся во дворах, вольерах. А те, что бегают по улицам, создают неудобства для жителей и являются потенциально опасными особенно для детей. Да, жалко собак. Но жизнь маленьких детей дороже.

Тема бродячих собак – одна из самых острых в Динском районе и традиционно вызывает эмоциональное обсуждение. На одной чаше весов – живое существо, оказавшееся на улице, с другой – человек, который может бояться собак, ребенок, беззащитный перед животным. Найти золотую середину пока так и не получается.