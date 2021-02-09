В Агрономе после пожара пострадали 5 квартир. Подробности от погорельцев

После пожара в Агрономе 5 февраля мы встретились с Виктором Симоновым, чья квартира полностью сгорела.

Мужчина рассказал, как все произошло:

– Во время пожара дети-двойняшки были в садике, жена и старший сын на работе. Я занимался ремонтом, вышел во двор. Дочь была дома. Через минуту она звала меня и кричала: «В доме дым!» Я тут же зашел, но уже ничего не было видно. Мы открыли окна, чтобы проветрить комнаты, тем самым сделали ошибку: дали доступ кислороду – все вспыхнуло мгновенно. Я и дочь выбежали из дома в одних халатах, начали поднимать соседей, вызвали пожарных. Дом старый, деревянный, 1929 года. Вспыхнул и горел очень быстро. От нашей квартиры ничего не осталось. Вещи, документы, мебель – все сгорело, – делится мужчина. – На пару месяцев нас приютил сосед Дмитрий. Живем в его однокомнатной квартире с детьми. Добрые люди привозят продукты, одежду. Спасибо им огромное. Сейчас мы активно разгребаем завалы. На месте работает трактор с прицепом, поставили мусорный контейнер. Не знаем, что дальше будет, но надеемся на лучшее.

По данным администрации Мичуринского поселения, пострадали 5 квартир многоквартирного дома.

По предварительной оценке МЧС, сумма ущерба составила порядка 4 млн рублей. Две квартиры выгорели полностью.

Глава района Евгений Пергун поручил организовать штаб на территории Агронома. В состав вошли его заместители: Юрий Клесов, Александр Мунтян и Александр Фисун.

На месте пожара работают отдел Мичуринского ЖКХ и аварийно-спасательная служба Динского района под руководством заместителя главы по ГО и ЧС Александра Мунтяна.

Также помогают все неравнодушные.

Александр Фисун занимается организацией бесплатного питания детей в школе, чьи семьи пострадали. А также под его ответственностью собрать детей на учебу – обеспечить их принадлежностями и школьной формой.

Мы поговорили с заместителем главы Мичуринского поселения Станиславом Рябковым. Он рассказал о проделанной и предстоящей работе. Выразил благодарность директору мусороуборочной компании Константину Семернину за предоставленный контейнер для мусора на весь период расчистки завалов. Поблагодарил всех, кто отозвался и принимает участие в помощи.

«Совместно с районной администрацией решили, что найдем подрядную организацию, которая будет ремонтировать кровлю. А также предпринимателей, которые нам помогут с материалами. Совместными силами установим крышу. Сносить здание не планируем, – делится замглавы поселения.

– Перед нами поставлена задача выполнить демонтаж кровли и подготовиться к ее ремонту. На это нам отведено 3 дня».

Администрация Мичуринского поселения организовала собрание, на которое пригласили пострадавших в пожаре. В итоге пришли люди из 8 квартир. С ними переговорили, определились с необходимой помощью. Потом собрали штаб, еще раз обзвонили всех поименно, узнали, кто где ночует, живет, находится. Семьям предложили проживание в гостинице «Аполлон» ст. Динской до момента восстановления жилья. Но каждый нашел для себя временное пристанище самостоятельно.

«Самая острая проблема с двумя пострадавшими квартирами. В одной из них проживала многодетная семья Симоновых. От их жилья ничего не осталось. Во второй – мать-одиночка Анастасия Семченко.

Мы не можем выделить средства из бюджета и помочь людям напрямую, администрация не имеет на это полномочий. Мы распространяем информацию о сложившейся ситуации. Публикуем на сайте администрации, в чем нуждаются люди, и просим неравнодушных помочь», – добавил Станислав Рябков.

Многодетная семья. Симонова Александра Александровна, телефон 8(989)807-42-04, номер карты 4276 1609 3566 8922.

Мать-одиночка. Семченко Анастасия Сергеевна, телефон 8(906)433-18-51, номер карты 2202 2004 1299 1547.

К нам в редакцию напрямую обратился Евгений Андриевский, его квартира находилась за стеной Симоновых. Мужчина понес убытки, его жилье тоже непригодно для проживания. Семья нуждается в помощи для восстановления квартиры. Собственными силами они не могут сделать ремонт. Примут любую помощь и будут благодарны.

Телефон для связи Евгения Андриевского 8(961)588-27-88. К номеру привязана карта.



Как рассказали очевидцы из горевшего дома, от пожара всего пострадали 5 квартир. Но не в каждой из них люди жили на постоянной основе. Мы публикуем контакты тех, кто вышел на связь и согласился предоставить данные или сам обратился за помощью.