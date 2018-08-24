В Агрономе появится новая котельная

В данный момент фундамент под модульную котельную уже готов к сдаче в Госстройнадзор. Работы по устройству подводящего газопровода к объекту планируется провести в начале следующей недели.

Котельная будет располагаться в центре поселка, поэтому все земляные работы проводятся в будни и максимально быстро, чтобы не доставлять неудобств жителям.

В «Кубаньэнерго» пообещали, что помогут с подключением электроснабжения и своими силами установят опоры. С Ростехнадзором работа еще только будет вестись – проведение экспертиз и заключение договоров.

Также администрации поселения необходимо будет предоставить АО «Газпром газораспределение» все необходимые документы, чтобы до начала отопительного сезона подключить котельную и провести пуско-наладочные работы.