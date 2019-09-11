В Агрономе сборщики яблок приставали к женщинам

Жизнь в Мичуринском поселении идет в ритме созревания яблок. Собирать урожай в конце лета на два месяца приезжают бригады рабочих. И порой это приводит к весьма неприятным ситуациям.

В редакцию «РВС» поступило сразу несколько сообщений от жителей поселка. 8 сентября, когда в российских городах и селах проводились выборы и отмечалась победа бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье, сборщики яблок «с огоньком» отметили оба этих события. Да так, что девушки, которые встретились им на пути, впоследствии даже обратились в полицию.

Вот рассказ мамы молодой женщины:

- Моя дочь с подругами отмечали день рождения одной из девушек. Посидели дома, а вечером вышли прогуляться в центр. Им по 23-24 года, взрослые, работающие, приличные. Одна из них была со своим молодым человеком. Купили еду, сидели на лавочке перед Домом культуры и ели. С ними был молодой человек, который ненадолго отошел по своим делам.

И тут из парка вышли двое мужчин, совершенно невменяемые. Может, пьяные, может еще под чем-то. В нормальном состоянии люди так себя не ведут. Они подошли с агрессией, нависли над женщинами. Начали сразу выяснять: кто вы такие, чего вы тут сидите. Девушки в ответ: ребята, мы не знакомимся, у нас мужья есть. Их это взбесило! Чего они хотели, мы так и не поняли. Понятно бы было, если бы подошли и стали знакомиться. Но нет! Стали требовать, чтобы мужья сюда приехали, мол, они с ними поговорят. Это все сопровождалось матом. Отмечали победу Хабиба, и на этом фоне рубашки нараспашку! Дочь с подругами испугались, потому что парни были неадекватны. Рядом стояли трое местных мужчин, когда они увидели происходящее, сразу же подошли. Прикрыли собой женщин, сказали, быстро уходите отсюда. А сами остались разговаривать. Позже я интересовалась, драки не было.

Одна из девушек написала заявление местному участковому.

Позже этот вопрос поднялся в группе Агронома в социальных сетях. Мы считаем, раз они приехали сюда на работу, так пусть ведут себя достойно. Почему они пристают к людям? Все они – молодые мужчины в возрасте до 30 лет, приехали собирать яблоки в нашем хозяйстве. До 5-6 вечера работают, дальше делать нечего, и они рассекают по Агроному в поисках приключений. В группе девочки рассказывали, что они пристают к подросткам, спрашивают, как зовут, где живешь, и фотографируют.

Дети не могут выйти в центр. Люди не особо разговаривают на эту тему, не жалуются, но девочек за двор вечером стараются не выпускать.

Чтобы было такое раньше со сборщиками яблок, я не слышала.

В пресс-службе ОМВД по Динскому району нам прокомментировали, что по данной ситуации зарегистрировано заявление, проводится проверка.

За комментарием о сложившейся ситуации мы обратились к Вячеславу Иванову, главе Мичуринского сельского поселения:

– Об этой ситуации я, конечно, знаю, мне сообщили. Тут же были приняты меры: приехал их старший и забрал всех в лагерь, где они проживают во время сбора урожая. Сразу скажу, они были трезвые.

В воскресенье они вышли погулять и попали в парк. Сказать, что они совершили какие-то неправомерные действия, нельзя. Зафиксирован случай, когда девочка одна испугалась, ей показалось, что к ней сильно пристают. Но в ситуацию вовремя вмешались и исчерпали ее на корню.

Работники, приехавшие собирать урожай, — граждане РФ, уже лет 15 приезжает одна и та же бригада. Да, люди меняются, но в целом это одна структура. Они живут на трех отделениях в так называемых лагерях труда и отдыха. Там соблюдается строгая дисциплина: работа – отдых. Организованы культурно-массовые мероприятия: шахматы, волейбол, футбол. К тому же ребята работают весь день, там сил уже особо не остается. Понятно, есть среди них молодые, энергии много. Но стоит отметить, что это единичный случай, о котором нам стало известно, и мы тут же навели порядок. Ущерб жителям, даже моральный, не нанесен.

Как стало известно «РВС», сбор урожая яблок будет вестись примерно до 10 октября. Затем рабочие уедут.