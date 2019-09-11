В Агрономе сборщики яблок приставали к женщинам
Жизнь в Мичуринском поселении идет в ритме созревания яблок. Собирать урожай в конце лета на два месяца приезжают бригады рабочих. И порой это приводит к весьма неприятным ситуациям.
В редакцию «РВС» поступило сразу несколько сообщений от жителей поселка. 8 сентября, когда в российских городах и селах проводились выборы и отмечалась победа бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье, сборщики яблок «с огоньком» отметили оба этих события. Да так, что девушки, которые встретились им на пути, впоследствии даже обратились в полицию.
Вот рассказ мамы молодой женщины:
- Моя дочь с подругами отмечали день рождения одной из девушек. Посидели дома, а вечером вышли прогуляться в центр. Им по 23-24 года, взрослые, работающие, приличные. Одна из них была со своим молодым человеком. Купили еду, сидели на лавочке перед Домом культуры и ели. С ними был молодой человек, который ненадолго отошел по своим делам.
И тут из парка вышли двое мужчин, совершенно невменяемые. Может, пьяные, может еще под чем-то. В нормальном состоянии люди так себя не ведут. Они подошли с агрессией, нависли над женщинами. Начали сразу выяснять: кто вы такие, чего вы тут сидите. Девушки в ответ: ребята, мы не знакомимся, у нас мужья есть. Их это взбесило! Чего они хотели, мы так и не поняли. Понятно бы было, если бы подошли и стали знакомиться. Но нет! Стали требовать, чтобы мужья сюда приехали, мол, они с ними поговорят. Это все сопровождалось матом. Отмечали победу Хабиба, и на этом фоне рубашки нараспашку! Дочь с подругами испугались, потому что парни были неадекватны. Рядом стояли трое местных мужчин, когда они увидели происходящее, сразу же подошли. Прикрыли собой женщин, сказали, быстро уходите отсюда. А сами остались разговаривать. Позже я интересовалась, драки не было.
Одна из девушек написала заявление местному участковому.
Позже этот вопрос поднялся в группе Агронома в социальных сетях. Мы считаем, раз они приехали сюда на работу, так пусть ведут себя достойно. Почему они пристают к людям? Все они – молодые мужчины в возрасте до 30 лет, приехали собирать яблоки в нашем хозяйстве. До 5-6 вечера работают, дальше делать нечего, и они рассекают по Агроному в поисках приключений. В группе девочки рассказывали, что они пристают к подросткам, спрашивают, как зовут, где живешь, и фотографируют.
Дети не могут выйти в центр. Люди не особо разговаривают на эту тему, не жалуются, но девочек за двор вечером стараются не выпускать.
Чтобы было такое раньше со сборщиками яблок, я не слышала.
В пресс-службе ОМВД по Динскому району нам прокомментировали, что по данной ситуации зарегистрировано заявление, проводится проверка.
За комментарием о сложившейся ситуации мы обратились к Вячеславу Иванову, главе Мичуринского сельского поселения:
– Об этой ситуации я, конечно, знаю, мне сообщили. Тут же были приняты меры: приехал их старший и забрал всех в лагерь, где они проживают во время сбора урожая. Сразу скажу, они были трезвые.
В воскресенье они вышли погулять и попали в парк. Сказать, что они совершили какие-то неправомерные действия, нельзя. Зафиксирован случай, когда девочка одна испугалась, ей показалось, что к ней сильно пристают. Но в ситуацию вовремя вмешались и исчерпали ее на корню.
Работники, приехавшие собирать урожай, — граждане РФ, уже лет 15 приезжает одна и та же бригада. Да, люди меняются, но в целом это одна структура. Они живут на трех отделениях в так называемых лагерях труда и отдыха. Там соблюдается строгая дисциплина: работа – отдых. Организованы культурно-массовые мероприятия: шахматы, волейбол, футбол. К тому же ребята работают весь день, там сил уже особо не остается. Понятно, есть среди них молодые, энергии много. Но стоит отметить, что это единичный случай, о котором нам стало известно, и мы тут же навели порядок. Ущерб жителям, даже моральный, не нанесен.
Как стало известно «РВС», сбор урожая яблок будет вестись примерно до 10 октября. Затем рабочие уедут.
Комментарии
национальность рабочих забыли упомянуть?