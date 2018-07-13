В Агрономе в ДТП погиб 16-летний парень

В «РВС» обратились жители поселка Агроном и рассказали о трагедии, которая случилась вчера, 12 июля 2018 года. Два 16-летних парня ехали на мопеде. Впереди них двигался автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

По словам свидетелей, она не включила поворот, при этом начав маневр. Ребята, не выдержав дистанцию, не успели затормозить и въехали в машину. От удара их выбросило на встречную полосу, где они столкнулись с автомобилем, который двигался навстречу. В результате парень, который являлся пассажиром мопеда, погиб.

Жители Агронома призывают родителей внимательнее относиться к детям, которые садятся за руль, подробнее с ними обсуждать правила ПДД и предупреждать о возможной опасности.