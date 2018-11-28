В Агрономе власти незаконно выделили земельный участок

Как сообщил «РВС» старший помощник прокурора района Юрий Кириченко, при проведении проверки установлено, что в 2016 году администрацией Мичуринского сельского поселения по инициативе физического лица для строительства здания сформирован участок площадью 100 кв. м, который в дальнейшем предоставлен ему в аренду.

«Однако, согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки Мичуринского сельского поселения, указанный участок расположен на землях общего пользования, он непосредственно находится на существующем проезде по жилой улице.

С целью устранения данных нарушений прокуратурой района, в суд направлено исковое заявление о признании незаконным постановления органа местного самоуправления, на основании которого сформирован земельный участок. Сделка договора аренды признана недействительной (ничтожной), он снят с кадастрового учета.

Вступившим в законную силу решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, его исполнение находится на контроле.

Работа в данном направлении будет продолжена», - прокомментировал ситуацию Юрий Кириченко.