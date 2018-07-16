В Анапе запретили купаться в море, а в Геленджике проверили воду
Если вы сегодня, 16 июля, собираетесь отправиться на отдых в Анапу — повремените. На пляжах курорта запрещено купаться.
Об этом сообщила администрация города. Причина такого заявления — штормовое предупреждение и сильное донное течение.
«Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», - призывает жителей мэрия Анапы.
Напомним, в Геленджике 6 июля закрыли пляжи. В данном случае виновна была не природная стихия, а порыв канализации. Но 15 июля Российская газета сообщила — запрет на купание на нескольких пляжах в бухте Геленджика сняли. Открыли территории от улицы Грибоедова до центрального пляжа. Отдел Роспотребнадзора проверил морскую воду и вынес заключение — пробы соответствуют нормативным требованиям.
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