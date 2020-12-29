В аптеке не продают антибиотик без другого лекарства. Что делать?

Со слов местных жителей, в Динской несколько аптек спекулировали дефицитными лекарственными препаратами.

«Возникла необходимость купить антибиотик, он был в единственной круглосуточной аптеке, и все бы ничего, да вот только купить его можно только в комплекте с витамином, который стоит 1000 руб. Итого покупка обошлась в 3742 рубля (15 ампул антибиотика за 2742 руб. и витамин за 1000 руб.)», – жалуется подписчица.

«Столкнулись с такой ситуацией, антибиотиков внутримышечно в аптеках нигде нет. Нашли в одной за 190 рублей, но чтобы их купить, фармацевт предлагает в нагрузку дополнительный товар от 500 до 1100 рублей. Что за беспредел?” – возмущена наша читательница.

«Как-то хотела купить антибиотик. Без аскорбинки, которая стоит больше 200 рублей, не продавали. Благо в другой аптеке продали без всякой дополнительной нагрузки», – рассказала динчанка.

После неоднократных жалоб мы провели опрос в социальных сетях, и несколько человек рассказали о схожих ситуациях.

Обход аптек

Журналист обошла аптечные пункты, на которые поступали жалобы. И попробовала приобрести лекарства, которые люди не могли купить без дополнительного товара. Просила продать три пачки антибиотиков в таблетках и для уколов 20 ампул.

Ни в одной из аптек фармацевты не обязывали купить препараты в нагрузку для их приобретения. В двух аптеках искомые антибиотики отсутствовали. В трех были аналоги по различной стоимости – от 35 до 365 рублей. Таблетированный антибиотик был по цене от 239 до 472 рублей. Стоимость препаратов колеблется в зависимости от производителя – отечественный стоит дешевле, импортный дороже.

Ответ директора аптек

Мы поговорили с директором сети аптек по поводу обращений. Он сказал, что фармацевт может предложить что-то купить дополнительно, но не заставить. Если человек просит консультацию по препарату или действующему веществу, аптекарь может посоветовать.

Если кто-то столкнулся с такой ситуацией, в каждой аптеке есть уголок потребителя, там указан номер телефона контролирующего органа. Звоните. Также должно быть понимание, что многие препараты рецептурные и без рецепта людям могут отказать в продаже. Потому что сейчас много тех, кто закупает лекарства впрок. И получается, кому-то нужно сейчас, а он не может нигде найти и купить препарат. На вопрос по стоимости ответ один: это не аптеки поднимают цены, а поставщики.

Таким образом, антибиотики, которые чаще всего назначают для лечения пневмонии, не в каждой аптеке, но есть. При покупке лекарств никто не навязывал приобрести дополнительно другие препараты. Фармацевты отпускают товар в обычном режиме и даже без рецепта.

Если не продают лекарство без дополнительных препаратов

Если вы все же столкнулись с подобными обстоятельствами, постарайтесь снять видео для доказательств. А также напишите в аптеке на имя ее руководителя обращение, жалобу или претензию. Изложите в ней суть проблемы. Навязывание дополнительных товаров – это нарушение ст. 16 Закона «О защите прав потребителей».

Сделайте это в двух экземплярах, пусть фармацевт подпишет ваше заявление. Если он отказывается это делать, также желательно, чтобы это было в присутствии свидетелей.

Если проблему не получилось решить на месте и после вашего обращения к руководителю ничего не изменилось, вы можете зарегистрироваться на официальном сайте Роспотребнадзора http://23.rospotrebnadzor.ru/ и в графе «Прием обращений от граждан» оставить жалобу. Ее рассмотрят и примут соответствующие меры.

Также для консультации вы можете позвонить в Роспотребнадзор на горячую линию по вопросам нарушения прав потребителей по номеру 8(861)226-40-74.