В автопарке Динской ЦРБ произошло пополнение

Вчера, 17 июня, в районы Кубани передали новые автомобили скорой помощи, ключи от машин вручили главврачам районных больниц.





Динской район получил два автомобиля скорой помощи, которые оснащены современным оборудованием: дефибриллятор-мониторами, аппаратами управляемой и вспомогательной вентиляции легких, трехканальными электрокардиографами, пульсоксиметрами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови и другими приборами.

Как стало известно, один автомобиль останется в Динской, а другой отправится в Пластуновскую участковую больницу.

Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян рассказал "РВС", что для него поступление новых машин скорой помощи является в первую очередь качественным оказанием непосредственно медицинской помощи всем пациентам, а также техническая организация.

В целом в автопарке Динской ЦРБ насчитывается 16 машин скорой помощи, 3 из которых резервные.

Новые автомобили получили и другие районы Кубани: Кавказский, Крымский, Абинский, Кореновский, Красноармейский, Тбилисский и Усть-Лабинский. Затраты, как и в прошлом году, взял на себя КТК на сумму свыше 30 млн руб за 11 автомобилей.

Все уже знают, что практически каждый год в Динскую ЦРБ поступают новые автомобили скорой помощи с хорошим техническим оснащением.

Гоарик Карапетян