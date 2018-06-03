В библиотеке устроили праздник для детей

«Планета детства» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, прошло 1 июня в библиотеке поселка Заречного. После проведения викторин и загадок на лучшего знатока сказочных героев, праздник продолжился на площади у библиотеки.

Веселая танцевальная музыка, конкурсы, загадки – все это создало позитивную атмосферу праздника. Ребята читали стихотворения про лето, пели детские песенки. Была оформлена выставка «Рисунки наших детей». Все участники остались довольны.

Дети с радостью разрисовал площадь сквера. А детский смех был главным украшением этого праздника! Библиотекари создали радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу, которая вызвала желание принимать активное участие в праздничных конкурсах, играх, прочитать за лето много интересных книг. Присутствовало 26 человек.

Библиотека Заречный



