В бюро МСЭ рассказали о некоторых изменениях для инвалидов и не только

В бюро медико-социальной экспертизы Динского района рассказали о некоторых изменениях.

Вступили в силу два постановления – №467 и №511. Первое – о временном порядке признания лица инвалидом, второе – о временном порядке установления степени утраты трудоспособности и разработке программы реабилитации пострадавшего.

Два этих документа распространяются только на тех, у кого срок переосвидетельствования наступает с 1 марта 2020 по 1 октября 2020 года включительно.

Они предусматривают автоматическое продление на 6 месяцев:

ранее установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид");

разработку индивидуальной программы реабилитации или абилитации;

продление степени утраты профессиональной трудоспособности,

разработку программы реабилитации пострадавшего.

С несовершеннолетними то же самое.

Если при предыдущем освидетельствовании человеку до 18 лет установили категорию “ребенок-инвалид” и срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, то инвалидность продлевается на 6 месяцев.

Заявление и письменное согласие о проведении медико-социальной экспертизы для продления инвалидности и степени утраты трудоспособности предоставлять не нужно.

Для некоторых медико-социальная экспертиза будет проводиться только по направлению, а именно:

тем, кто претендует на установление инвалидности впервые,

инвалидам с ранее бессрочно установленной инвалидностью, претендующим досрочно на усиление группы инвалидности, в связи с изменением состояния здоровья,

инвалидам с установленной инвалидностью со сроком, претендующим на усиление группы инвалидности досрочно, в связи с изменением состояния здоровья,

пострадавшим, претендующим на установление степени утраты профессиональной трудоспособности впервые,

пострадавшим, претендующим досрочно, в связи с изменением состояния здоровья, на усиление группы инвалидности или степени утраты трудоспособности, установленных ранее бессрочно или со сроком,

претендующим на изменение индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, программы реабилитации пострадавшего в связи с изменением состояния здоровья.

При этом все медико-социальные экспертизы будут проводиться заочно, без личного присутствия. По словам ведомства, это позволит минимизировать контакты в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Справка об установлении инвалидности, индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), справка об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и программа реабилитации пострадавшего будут направляться людям заказным почтовым отправлением с соблюдением требований закона РФ о персональных данных.

Контактные данные бюро медико-социальной экспертизы

Адрес: станица Динская, ул. Пролетарская 50б.

Телефон: 8(86162)5-12-79.



