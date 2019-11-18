В чем причина зловония в Красносельском?

В редакцию «РВС» массово поступают обращения от жителей Красносельского. Все они жалуются на неприятный запах «перебродившей квашеной капусты», который в селе стоит уже несколько недель. Люди не понимают, откуда доносится и из-за чего. По их словам, он не резкий, но стойкий. Местные выдвигали несколько версий, причиной запаха, по их мнению, могли стать работы на Сахарном заводе, полигоне ТБО или очистных сооружений Динской.

Первым делом журналист «РВС» связалась с администрацией Красносельского поселения. Там прокомментировали, что запахи появляются ежегодно на протяжении многих лет в то время, когда на Сахарном заводе идет переработка сахарной свеклы, все сбрасывается в поля фильтрации, начинает «бродить», и от этого появляется запах квашенной капусты. Особенно это ощущается, когда дует юго-западный ветер. Если его направление с востока, то ничего не чувствуется. В администрации отметили, что местные, которые давно проживают в селе, об этом знают.

За комментарием журналист «РВС» обратилась в приемную Сахарного завода. Там подтвердили тот факт, что на предприятии действительно сейчас идет переработка свеклы. До окончания работ остались считанные дни. Но запах, по словам организации, исходит не от завода.

«У нас все это проверяется. Приезжает и Роспотребнадзор, и Санэпидемстанция, вы думаете, кто-то бы этого допустил? И пруд мы свой регулярно гасим известью. Это с какого-то другого места. Продолжается годами. В этом, говорят, особенно ощущается. Но и к тому же, Красносельское от нас далековато, там даже когда ветра нет, запах стоит. Возможно, это что-то у них. В прошлые годы у нас была жомовая яма, где происходил процесс гниения и исходил специфический запах. Но сейчас эта яма практически пустая, сырой жом машины забирают сразу. Нечему у нас пахнуть», - прокомментировали в Сахарном заводе.

После этого журналист связалась с динской «Мусороуборочной компанией», чтобы узнать, может ли быть причина запаха в полигоне для твердых бытовых отходов.

«Сейчас там все усыпано землей, проведены мероприятия по террасированию. То есть запаха оттуда нет. Поэтому вероятность, что причина в полигоне, очень маленькая. На данный момент он является больше перегрузочной станцией. Местные операторы туда свозят мусор, там он перегружается в большие тонары и вывозится в хутор Копанской. То есть там появляется мусор, но не копится настолько, чтобы разноситься на несколько километров и иметь такой устойчивый запах», - сообщили в АО «Динская мусороуборочная компания».

Последней версией было то, что источником запаха является очистные сооружения ООО «Водоотведение». Но там тоже ее опровергли.

«У нас никакого запаха нет. Вода у нас очищенная идет, очистные работают в штатном режиме, никаких нарушений нет», - рассказали там.

В территориальном отделении Роспотребнадзора журналист «РВС» уточнила, проводилась ли в Красносельском какия-либо проверка. Там сообщили, что с этим вопросом никто не обращался, ничего не проверяли. Чтобы ее организовать, необходимо сначала выяснить источник загрязнения.

«Что будем проверять? Мы расследования не проводим. Осуществляем проверку только в отношении кого-то: юридического лица, индивидуального предпринимателя. И уже в зависимости от цикличности производства или видимых каких-то нарушений определяется лабораторное исследование. А что исследовать — это же все определяется в ходе проверки. А так просто выйти и сказать «что-то пахнет», так нельзя», - пояснили там.

Журналисты «РВС» выехали в село Красносельское. В самом населенном пункте и по дороге к нему в этот день никакого запаха не было. Большинство местных жителей ссылаются на то, что он исходит от отстойников, которые находятся недалеко от свалки ТБО на выезде из Красносельского как ехать в Динскую.

Их версия подтвердилась. Именно из тех прудов доносится сильный органический запах. Вода в нем не чистая, зловонная и мутная.

Проблема не новая. Администрация Красносельского сельского поселения и некоторые местные жители утверждают, что она возникает из года в год на протяжении десятка лет. И как с ней бороться, вопрос до сих пор остается открытым.



