В чем секрет сохранения женской красоты на долгие годы? Мнение медиков

Как бы тщательно женщина за собой ни ухаживала, если имеются какие-то неполадки со здоровьем, это обязательно скажется на ее внешности.

Зачастую женщины забывают, что необходимо посещать не только салоны красоты, но иногда и врачей, таких как гинеколог, эндокринолог, маммолог, терапевт. К примеру, женская красота у многих мужчин ассоциируется с грудью. Некоторые женщины радуются, когда грудь ни с того ни с сего начинает увеличиваться в размерах, и не сразу обращаются к маммологу, а зря. Грудь может увеличиваться и твердеть из-за начинающейся мастопатии, и если вовремя не обратить на это внимание, могут возникнуть различного рода опухоли или иные заболевания.

Раз в полгода нужно посещать гинеколога, который проверит вас на наличие неприятных, а иногда и очень опасных заболеваний.

Женщины довольно легкомысленно относятся к заболеваниям щитовидной железы, практически не посещают эндокринолога. А ведь гипо- и гиперфункция щитовидной железы могут привести к серьезным нарушениям в организме, повышению или, наоборот, понижению веса, резкой смене настроения и самочувствия.