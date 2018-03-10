В чем секрет сохранения женской красоты на долгие годы? Мнение медиков
Как бы тщательно женщина за собой ни ухаживала, если имеются какие-то неполадки со здоровьем, это обязательно скажется на ее внешности.
Зачастую женщины забывают, что необходимо посещать не только салоны красоты, но иногда и врачей, таких как гинеколог, эндокринолог, маммолог, терапевт. К примеру, женская красота у многих мужчин ассоциируется с грудью. Некоторые женщины радуются, когда грудь ни с того ни с сего начинает увеличиваться в размерах, и не сразу обращаются к маммологу, а зря. Грудь может увеличиваться и твердеть из-за начинающейся мастопатии, и если вовремя не обратить на это внимание, могут возникнуть различного рода опухоли или иные заболевания.
Раз в полгода нужно посещать гинеколога, который проверит вас на наличие неприятных, а иногда и очень опасных заболеваний.
Женщины довольно легкомысленно относятся к заболеваниям щитовидной железы, практически не посещают эндокринолога. А ведь гипо- и гиперфункция щитовидной железы могут привести к серьезным нарушениям в организме, повышению или, наоборот, понижению веса, резкой смене настроения и самочувствия.
Здоровая женщина – это красивая женщина. Поэтому в канун 8 Марта коллектив женской консультации БУЗ МО Динской район ЦРБ поздравляет всех женщин с праздником и желает большого женского счастья и ЗДОРОВЬЯ!
Современным женщинам для сохранения красоты и здоровья необходимо регулярно сдавать анализы на уровень эстрогенов. Гормоны играют очень важную роль в самочувствии и внешности женщины. Если уровень эстрогена понижен, голос женщины становится более грубым, низким, почти мужским, кожа – сухой, начинает быстрее стареть. Волосы делаются сухими, ломкими, тусклыми, фигура женщины расплывается, появляется бессонница.
Еще многие модницы любят ходить на высоких каблуках. Несомненно, женщина в такой обуви выглядит очень эффектно, но частое ношение такой обуви отрицательно сказывается на здоровье. В молодости девушки не слушают предостережений, а в результате нога незаметно начинает деформироваться. Уже к тридцати годам у женщины появляется плоскостопие, шишки на больших пальцах ног, варикозное расширение вен. Поэтому обувь на высоких каблуках рекомендуется оставить для торжественных случаев, так как носить ее более трех часов подряд вредно для ног.
Элла Дружинина, медицинский психолог
женской консультации
Динской ЦРБ
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