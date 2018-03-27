В день акции «Защитим себя от туберкулеза» принято более 500 человек

24 марта в Динской поликлинике прошел День здоровья под девизом «Защитим себя от туберкулёза». 12 врачей Динской ЦРБ принимали и консультировали больных: фтизиатр, детский фтизиатр, пульмонолог, нарколог, терапевт, невролог, окулист, дерматолог, инфекционист, а также врачи функциональной диагностики. Работал стационарный и передвижной флюорограф, производились анализы крови и пульсоксиметрия.

По данным, предоставленным заведующей отделением медицинской профилактики Динской ЦРБ Еленой Кабановой, в этот день врачи приняли 501 человека.

В целом подобные мероприятия помогают населению оперативно пройти обследования, а врачам – своевременно выявить заболевания. В акции принял участие главный врач филиала краевого противотуберкулезного диспансера.



