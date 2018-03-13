В день выборов в поселениях организуют праздники

18 марта в день выборов Президента России в поселениях Динского района пройдут мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией.

Напомним, 18 марта был подписан договор о вхождении в Российскую Федерацию двух новых субъектов федерации – Крыма и Севастополя.

Станица Динская

С 10.00 до 16.00 на фонтанной площади – концертная программа творческих коллективов Дома культуры станицы Динской. Для гостей и жителей поселения организуют ярмарку выходного дня, будут работать аттракционы, продавать сладкую вату, попкорн и другую продукцию.

С 10.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры консервного завода – концертная программа творческих коллективов Дома культуры станицы Динской, для малышей и их родителей будет организована детская игровая программа.

С 10.00 до 13.00 на площади перед районным Домом культуры – концертная программа вокальных кружков «Улыбка» и «Прима». На мероприятии будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. С полевой кухни всех желающих угостят солдатской кашей.

Поселок Агроном

С 11.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа творческих коллективов «Улыбка», «Адреналин», «Кредо», «Девчата». Жителей поселка ждут выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, торговля готовой продукцией (шашлык, чай, кофе).

Станица Васюринская

С 10.00 до 14.00 на площади перед Домом культуры – выступление творческих коллективов Дома культуры станицы Васюринской. В программе выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и полевая кухня для угощения гостей и жителей станицы.

Село Первореченское

С 10.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры – развлекательная программа. Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и выступление творческого коллектива «Соловушки». Для детей будет проходить конкурс рисунков на асфальте. В это же время на спортивной площадке пройдут соревнования по футболу среди дворовых команд Динского района на кубок главы Первореченского сельского поселения.

Станица Пластуновская

С 10.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – выступление детских и взрослых творческих коллективов Дома культуры станицы Пластуновской. Выставка ИЗО и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Село Красносельское

С 10.00 до 15.00 на территории СОШ № 21. Выступление вокальной группы «Рябинушка», ансамбля «Забава». Здесь же пройдет выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на школьном стадионе – веселые соревнования для детей и родителей «Спортивная семья», а также соревнования по футболу.

Станица Старомышастовская

С 12.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – концерт творческих коллективов Дома культуры и Детской школы искусств станицы Старомышастовской. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и полевая кухня для угощения гостей и жителей станицы.

Станица Новотитаровская

С 12.00 до 14.00 на фонтанной площади – концертная программа «Наш дом – Россия». Выступят творческие коллективы Детской школы искусств и Дома культуры станицы Новотитаровской. Для гостей и жителей поселения будет организована работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном и другой продукцией, полевая кухня.

Поселок Южный

С 10.00 до 17.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа. На мероприятии выступят творческие коллективы Дома культуры пос. Южного. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном и другой продукцией, полевая кухня.

Станица Воронцовская

С 12.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа «Мы вместе под флагом России». На мероприятии выступят творческие коллективы ДК ст. Воронцовской, будет организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Станица Нововеличковская

С 10.00 до 14.00 на площади администрации поселения пройдет концертная программа.