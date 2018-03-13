В день выборов в поселениях организуют праздники
18 марта в день выборов Президента России в поселениях Динского района пройдут мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией.
Напомним, 18 марта был подписан договор о вхождении в Российскую Федерацию двух новых субъектов федерации – Крыма и Севастополя.
Станица Динская
С 10.00 до 16.00 на фонтанной площади – концертная программа творческих коллективов Дома культуры станицы Динской. Для гостей и жителей поселения организуют ярмарку выходного дня, будут работать аттракционы, продавать сладкую вату, попкорн и другую продукцию.
С 10.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры консервного завода – концертная программа творческих коллективов Дома культуры станицы Динской, для малышей и их родителей будет организована детская игровая программа.
С 10.00 до 13.00 на площади перед районным Домом культуры – концертная программа вокальных кружков «Улыбка» и «Прима». На мероприятии будет организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. С полевой кухни всех желающих угостят солдатской кашей.
Поселок Агроном
С 11.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа творческих коллективов «Улыбка», «Адреналин», «Кредо», «Девчата». Жителей поселка ждут выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, торговля готовой продукцией (шашлык, чай, кофе).
Станица Васюринская
С 10.00 до 14.00 на площади перед Домом культуры – выступление творческих коллективов Дома культуры станицы Васюринской. В программе выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и полевая кухня для угощения гостей и жителей станицы.
Село Первореченское
С 10.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры – развлекательная программа. Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и выступление творческого коллектива «Соловушки». Для детей будет проходить конкурс рисунков на асфальте. В это же время на спортивной площадке пройдут соревнования по футболу среди дворовых команд Динского района на кубок главы Первореченского сельского поселения.
Станица Пластуновская
С 10.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – выступление детских и взрослых творческих коллективов Дома культуры станицы Пластуновской. Выставка ИЗО и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Село Красносельское
С 10.00 до 15.00 на территории СОШ № 21. Выступление вокальной группы «Рябинушка», ансамбля «Забава». Здесь же пройдет выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, а на школьном стадионе – веселые соревнования для детей и родителей «Спортивная семья», а также соревнования по футболу.
Станица Старомышастовская
С 12.00 до 15.00 на площади перед Домом культуры – концерт творческих коллективов Дома культуры и Детской школы искусств станицы Старомышастовской. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и полевая кухня для угощения гостей и жителей станицы.
Станица Новотитаровская
С 12.00 до 14.00 на фонтанной площади – концертная программа «Наш дом – Россия». Выступят творческие коллективы Детской школы искусств и Дома культуры станицы Новотитаровской. Для гостей и жителей поселения будет организована работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном и другой продукцией, полевая кухня.
Поселок Южный
С 10.00 до 17.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа. На мероприятии выступят творческие коллективы Дома культуры пос. Южного. Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, работа аттракционов, торговля сладкой ватой, попкорном и другой продукцией, полевая кухня.
Станица Воронцовская
С 12.00 до 13.00 на площади перед Домом культуры – концертная программа «Мы вместе под флагом России». На мероприятии выступят творческие коллективы ДК ст. Воронцовской, будет организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства.
Станица Нововеличковская
С 10.00 до 14.00 на площади администрации поселения пройдет концертная программа.
Комментарии
Ураааааааааааааааааааааааааааааааааа!!! Ураааааааааааааааааааааааа!!! Слава ВВП и нашей любимой "Единой России"!!!!! Слава Вениамину Кондратьеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Слава Сергею Панамарёву!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всеобщее безудержное до истерики ЛИКОВАНИЕ во всех поселениях!!!!!! Порвём меха гармоней, устроим искромётную топотуху и хоровое пение!!!!!!
Комментарий удален администратором.
"На мероприятии выступят творческие коллективы ДК ст. Воронцовской, будет организована выставк" — выставк так выставк, а чего выставлять-то там будут?
Ё-моё, мил человек, не серчай, у редакции спросить хотела, да к вечеру то давление шалит, то пенсне барахлит, вот по ошибке к тебе и адресовалася!
Плагеюшка, да ты чо не выставишь - я усё с удовольствием посмотрю..... И даже потрогаю!
Выборы-выборы... Кандидаьы - .................... !
Семён, мы ж тож знаем всех этих политмошейников. Ну те хоть все далеко, а чо творят наши местные балероны в голубых прикидах???? Позабывали о своих мусорных ящиках в кабинетах и внаглую гнобят народ под цирк шапито на 18 ое. Чуют гадёныши, шта если их подставит местный Чуров, порвут им штанишки на лямки паращюта..
Сииииииииииииииииииильно упрощаешь! НИЧЕГО они не боятся - прикрытие поэтапное и вертикальное! Здесь - фундамент и его НИКТО разрушать не будет! Да и НЕ ПОЗВОЛЯТ никому! А голубые костюмчики - полдела. Там ещё стринги красные...
Весь "праздник" на лице у баяниста))))) Типо, зае..мели всех уже этим искусством ради искусства!!!!! А деваться то и не куды. надо подчиняться..
А потом будут удивляться и возмущаться, когда ИХ начнут за ................... подвешивать, Семнадцатом годе!