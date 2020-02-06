В детсадах Васюринской прошли профилактические мероприятия

В детсадах Васюринской прошли профилактические мероприятия

В детсадах Васюринской прошли профилактические мероприятия

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13 часов назад ВасюринскаяГазета РВСГИБДД Динского районаДетские садыДетские сады Динского районаДетский сад №15Детский сад №44Детский сад №66Динской районНовости Динского района


Сотрудники Госавтоинспекции Динского района совместно с аниматорами студии детских праздников «Наше королевство» (@nashe_korolevstvo23) провели познавательное мероприятие «День дорожной безопасности» с воспитанниками ДОУ №15, ДОУ №44 и ДОУ №66 Васюринской.  

Сказочные герои рассказали детям о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, правилах поведения в общественном транспорте и при переходе проезжей части, а также провели подвижную игру «Светофор!».

Дети в игровой форме закрепили значения сигналов светофора. Всем юным участникам дорожного движения вручили яркие памятки.  

Встречи проходили в рамках краевого профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
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