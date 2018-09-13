В детском саду № 1 станицы Динской открыли площадку

12 сентября, в Динском районе, в ДОУ № 1 Динской прошло открытие новой площадки по безопасности дорожного движения. На открытие были приглашены инспектора Госавтоинспекции Динского района, которые поздравили ребят с таким важным событием, так как теперь дети будут с удовольствием заниматься изучением правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах на своей новой, оборудованной площадке.

Перед началом мероприятия, в честь открытия, испектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Динскому району была разрезана красная лента.

После открытия площадки с ребятами провели беседу, они активно принимали в ней участие и делились своими знаниям по соблюдению правил дорожного движения.

Также ребят пришел поздравить из студии детских праздников «Анимашки» любимый герой мультфильма «Гадкий Я» Миньон, который закрепил знания ребят тремя играми по тематике правил дорожного движения.

Они весело принимали участие в играх.







