В детском саду Нарьян-Мара мужчина убил ребенка (видео)

31 октября в Нарьян-Маре мужчина, вооружённый ножом, ворвался в детский сад "Сказка" во время тихого часа и убил одного из малышей. На данный момент известно, что погибший – мальчик, ему шесть лет.

Предполагаемый убийца – 36-летний местный житель Денис Поздеев. Охрана пропустила мужчину в детский сад, потому что решила, что это отец одного из детей.

Сейчас преступник задержан. Мужчина на допросе у следователя.

Как заявил Денис Поздеев, он слышал голоса в голове, которые призвали «зарезать, чтобы жить вечно».

Убийца лечился с 2016 года у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара от алкоголизма, ранее не был судим. Сейчас Поздеева будут проверять на вменяемость психиатры.

Подозреваемый Денис Поздеев.

По словам задержанного, в детский сад он зашел случайно, а в момент убийства у него были галлюцинации — ребенка он принял за демона. «РИА Новости» сообщает, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В доме подозреваемого уже провели обыск. Правоохранители обнаружили листы бумаги с информацией о садике, куда зашел злоумышленник, составе групп, распорядке дня и прочими внутренними сведениями.

Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В администрации города выразили соболезнования родным и близким погибшего ребенка.