В динских школах прошли беседы о безопасности

Сегодня, 19 ноября 2018 года, в школах №1 и №4 прошли беседы с учениками о безопасности в зимний период.

Председатель Краснодарского краевого совета ВОСВОД России генерал-майор Николай Ковалев и государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» Валерий Крылов призвали ребят быть осторожными и не рисковать лишний раз.

«В зимний период лучше вообще не выходить на водоемы», - акцентировал Николай Ковалев.

На Кубани особо сильных морозов практически никогда не бывает. И реки просто не успевают замерзать до такого состояния, чтобы по ним можно было передвигаться.

Специалисты рассказали о трагических случаях, которые происходили в нашем районе из-за несоблюдения техники безопасности на воде.

Проверили, знают ли дети, по какому номеру следует звонить в МЧС в экстренном случае (112).

Также провели инструктаж, как правильно нужно передвигаться по льду.















