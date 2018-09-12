В Динском отделе миграции помогли гражданам

В редакцию «РВС» обратилась женщина, которая рассказала историю, случившуюся с ней в ОМВД.

«Дело в том, что нам необходимо было выписаться. Мы с мужем подали все необходимые документы, в том числе и паспорт в отдел по вопросам миграции. По закону срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней, но обстоятельства сложились таким образом, что нам нужно было предоставить паспорт на следующий день нотариусу. Обратились к руководству ОВМ. Несмотря на то, что были неприемные часы, нас выслушали и пошли навстречу, помогли в решении нашего непростого вопроса. В этот же день выдали все документы с выпиской и пожелали удачи», - рассказала Алеонора Попович.

Женщина выражает благодарность начальнику отдела по вопросам миграции отдела внутренних дел России по Динскому району Константину Войнову и его заместителю Александру Гончарову за помощь в нестандартной ситуации и человеческом отношении к гражданам.

«Спасибо за отзывчивость и неравнодушие к проблемам земляков» - подытожила Алеонора.