В Динском поселении установят бункеры для сбора веток. График

С целью наведения и поддержания санитарного порядка, администрация Динского поселения установит бункеры-накопители для сбора веток по следующему графику

11.06.2020 – 14.06.2020 (02.07.2020 – 05.07.2020):

-ул. Короткая - ул. Хлеборобная;

-ул. Первомайская - ул. Чапаева;

-ул. Первомайская - ул. Береговая.

15.06.2020 – 17.06.2020 (06.07.2020 – 08.07.2020):

-ул. Заводская - пер. О Кошевого;

-ул. Центральная - ул. Автомобилистов;

-ул. Лермонтова - ул. Российская;

-ул. Тенистая-ул. Российская.

18.06.2020 – 21.06.2020 (09.07.2020 – 12.07.2020):

-ул. Украинская - ул. Черноморская;

-ул. Тельмана - ул. Северная;

-ул. Суворова - ул. Кутузова.

22.06.2020 – 24.06.2020:

-ул. Комарова - ул. Есенина;

-ул. Мичурина - ул. Туркина;

-ул. Юности, 37.

25.06.2020 – 28.06.2020:

-ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;

-ул. К. Маркса - ул. Энгельса;

-ул. Ужгородская - ул. Малая.

29.06.2020 – 01.07.2020:

-ул. Краснодарская- ул. Кирпичная;

-ул. Станичная - ул. Чехова;

-ул. Береговая - ул. Станичная.

ВНИМАНИЕ! к утилизации принимаются только ветки, длиной не более 50 см.

ЗАПРЕЩЕНО к выбросу: рубероид, стекло в любом виде, автошины, биоотходы.



