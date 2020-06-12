В Динском поселении установят бункеры для сбора веток. График
С целью наведения и поддержания санитарного порядка, администрация Динского поселения установит бункеры-накопители для сбора веток по следующему графику
11.06.2020 – 14.06.2020 (02.07.2020 – 05.07.2020):
-ул. Короткая - ул. Хлеборобная;
-ул. Первомайская - ул. Чапаева;
-ул. Первомайская - ул. Береговая.
15.06.2020 – 17.06.2020 (06.07.2020 – 08.07.2020):
-ул. Заводская - пер. О Кошевого;
-ул. Центральная - ул. Автомобилистов;
-ул. Лермонтова - ул. Российская;
-ул. Тенистая-ул. Российская.
18.06.2020 – 21.06.2020 (09.07.2020 – 12.07.2020):
-ул. Украинская - ул. Черноморская;
-ул. Тельмана - ул. Северная;
-ул. Суворова - ул. Кутузова.
22.06.2020 – 24.06.2020:
-ул. Комарова - ул. Есенина;
-ул. Мичурина - ул. Туркина;
-ул. Юности, 37.
25.06.2020 – 28.06.2020:
-ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;
-ул. К. Маркса - ул. Энгельса;
-ул. Ужгородская - ул. Малая.
29.06.2020 – 01.07.2020:
-ул. Краснодарская- ул. Кирпичная;
-ул. Станичная - ул. Чехова;
-ул. Береговая - ул. Станичная.
ВНИМАНИЕ! к утилизации принимаются только ветки, длиной не более 50 см.
ЗАПРЕЩЕНО к выбросу: рубероид, стекло в любом виде, автошины, биоотходы.
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