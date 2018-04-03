В Динском районе 4 апреля прозвучат сирены

4 апреля 2018 года будут включены сирены. Это является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. Его значение: «Всем внимание!». Когда вы услышите данный сигнал, включите телеканал «Россия 1», либо же «Кубань 24», проводные радиоприемники на первую программу «Радио России», приемники эфирного вещания - на канал «Первое радио Кубани», чтобы прослушать специальное сообщение.

Администрация Краснодарского края произведет плановую комплексную проверку технического состояния региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения.