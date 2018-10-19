В Динском районе активно проверяют автобусы

В рейдах по выявлению и пресечению нарушений законодательства РФ в сфере пассажирских перевозок принимают участие сотрудники Госавтоинспекции Динского района.

Главная целья операции "Автобус" - предупреждение ДТП с участием транспорта , осуществляющего пассажирские перевозки, а также профилактика и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителей маршрутных транспортных средств.



Во время проверок сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на техническое состояние транспортных средств, в том числе на наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда и отдыха водителей и показатели скорости, проверяется законность осуществления пассажирских перевозок. При выявлении нашушений инспекторы составляют административные материалы в отношении водителей автобусов, должностных и юридических лиц предприятий-перевозчиков.