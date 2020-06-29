В Динском районе автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

29 июня примерно в 4.45 на автодороге «Калининская – Новотитаровская» (20 км + 500 м) произошло ДТП.

Водитель «Лифана» двигалась со стороны ст. Калининская в сторону ст. Нововеличковская.

По данным пресс-службы ОГИБДД по Динскому району, она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала с проезжей части дороги, после чего ее автомобиль опрокинулся. У нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Пострадал также пассажир, получив закрытую черепно-мозговую травму.

Все госпитализированы в Динскую ЦРБ.