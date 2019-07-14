В Динском районе будет проходить летний фестиваль ГТО

Как сообщает администрация Динского района, на территории Динского района до 18 августа 2019 года будет проводиться летний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Все, кто желает принять участие в этом мероприятии, может зарегистрировать свою кандидатуру на сайте gto.ru.

Более подробно ознакомиться с информацией о сдаче ГТО можно по адресу:

ст. Динская, ул. Дружбы, 30 б, СК "Аполлон"

или по телефонам

8(86162)6-32-86, 6-22-30.