В Динском районе будут легально рисовать граффити

Состоится открытый фестиваль граффити «Край легенд и свершений», посвященный 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ.

К участию приглашается молодежь от 14 до 30 лет.

Фестиваль проводится в 3 этапа:

1-й этап – с 20.09.2018 по 05.10.2018 года, принимаются эскизы конкурсных работ в цвете (не более трех от одной команды или участника на разные темы) эскиз формата А-4 или А-3 на тему:

«Подвигу жить в веках!»;

«Война и мир»;

«Павших героев будем достойны»;

«Февраль 1943»;

«Слава освободителям Кубани».

2-й этап – с 05.10.2018 по 12.10.2018 года, просмотр и отбор работ, определение победителей.

3-й этап – с 12.10.2018 по 21.10.2018 года, конкурсная программа среди участников-победителей смотра. Оформление работ способом граффити на выделенной территории.

Заявки на участие необходимо направить в отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Динской район по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72 «А», e-mail:odmdin@mail.ru, тел./факс: 8(86162) 6-22-19 не позднее 5 октября 2018 года.

Контактное лицо: главный специалист КУ МО Динской район «Молодежный центр» Ирина Завгородняя , телефон: 6-22-19.