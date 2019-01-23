В Динском районе будут разводить тигров

Ситуация с возможным переездом тигра Амура в ведение организации, зарегистрированной в Динской вызвала широкий общественный резонанс.

В редакцию «РВС» обратился собственник территории по адресу Суворова, 63 в станице Динской. По его словам, к нему весь сегодняшний день обращаются самые разные люди с одним и тем же вопросом: «Где тигры?». Приезжала телекомпания из Краснодара, рядом с территорией стоял автомобиль, в котором сидели неизвестные, в округе бродят люди, называющие себя блогерами.

«Я не знаю ничего ни про каких тигров, первый раз слышу про такую организацию, как «Парк тигров». Когда мне в первый раз позвонили насчет тигров, я поначалу думал, что меня разыгрывают. Когда на территорию забежал молодой человек, снимая на телефон видео и заявил, что ищет тигров, мне показалось, что это уже совсем затянувшийся розыгрыш. К данным людям я не имею никакого отношения.

Территория по адресу Суворова, 63 была зарегистрирована за той компанией в 2013-м году, шесть лет назад. Это большая территория всего этого комплекса. После 2013-г года ее разделили на много участков — примерно 6. И на сегодня у каждого участка свой собственник. Люди занимаются разными производствами, к тиграм никто отношения не имеет».

«РВС» связалась с директором Краснодарского эколого-биологического центра «Парк тигров» Александром Пшеничным, который рассказал, в Динском районе действительно планируется содержание тигров на просторной территории, но привезут ли к нам тигра Амура — пока неизвестно.

По словам Александра, организация, которой он руководит, обратилась в Хабаровский край с просьбой предоставить тигра для спаривания самок. Директор подчеркнул, что не имеет значения, какой именно тигр это будет. Шумиха, возникшая вокруг Амура, которого, как сообщают СМИ, по решению Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, отправят в Краснодарский край, ставит под сомнение сам факт передачи хищника.

«Пока что от нас в этом вопросе ничего не зависит», - заявил Александр Пшеничный, - Если мы возьмем этого тигра, то сначала он будет на карантине в обычной клетке. А сейчас мы готовим большие вольеры в Динском районе. Пока еще территория закрыта. В планах создать комфортную среду для содержания тигров».

Самки пока находятся не в Динском районе.

Директор «Парка тигров» отметил, что все процедуры будут проходить официально — с соблюдением необходимых разрешений и норм.