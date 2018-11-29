В Динском районе дети мерзнут в Доме культуры

В редакцию «РВС» обратились родители детей, посещающих занятия в доме культуры станицы Воронцовской. Они сообщили, что в отремонтированном ДК нет отопления. Дети мерзнут, а некоторые и вовсе перестали посещать занятия. Что останется от ремонта после зимы, можно только догадываться. Еще в октябре ребята сами написали сообщение с просьбой о помощи губернатору Краснодарского края в социальных сетях. Но, по словам родителей, оно так и осталось непрочитанным.

«В наш дом культуры ходят дети не только из Воронцовской, - сетует папа одного из воспитанников ДК. - Это единственное место для занятия детей, рассчитанное на несколько населенных пунктов. Власти всегда говорят, что нужно развивать детей, что подрастающее поколение не должно бездельничать. Но что они хотят, если нет условий».

И действительно, из Воронцовской не раз поступали сигналы, что инфраструктура оставляет желать лучшего. Кафе, фитнес-центры, детские игровые комнаты остаются лишь мечтой для станичников.

В отделе культуры Динского района журналисту «РВС» сообщили, что проблему с отоплением решают. Сегодня, 29 ноября, в ДК должны были установить несколько сплит-систем. Но из-за плохих погодных условий работы пришлось отложить. Также решается вопрос, как обогревать здание в сильный мороз, когда сплит-системы не смогут помочь.