В Динском районе два автомобиля перевернулись от столкновения

26 мая примерно в 19.30 на автодороге М-4 "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» (1307 км + 590 м) произошло ДТП.

Водитель автомобиля “Шевроле” двигался со стороны Кореновска в сторону Краснодара.

При перестроении в правую полосу он не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем ГАЗ, после чего “Шевролет” опрокинулся на крышу, а ГАЗ – набок.

Водитель второго транспорта пострадал, у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.