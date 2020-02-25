В Динском районе ГАЗ врезался в стоящее авто. Есть пострадавший

Сегодня, 25 февраля, примерно в 8.45 на трассе М4 "Дон" (1316 км + 800 м) водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался со стороны г. Краснодара в сторону г. Кореновска.

Как сообщает ГИБДД по Динскому району, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Дэо-Нексия", после чего автомобиль ГАЗ опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Дэо-Нексия". У него диагностировали перелом позвоночника, доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.