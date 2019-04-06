В Динском районе горит камыш

Массовые сообщения жителей о горящем камыше стали поступать в «РВС» 5 апреля.

В станице Васюринской загорелись камыш и лесополосы в районе бригады № 4. Огонь охватил значительную территорию. На тушение приезжала пожарная техника.

В этот же день загорелся камыш в селе Красносельском на улице Владимирова. Огонь полыхал рядом с домами. Как сообщают жители, пожарные оперативно прибыли и справились с загоранием.

После публикации видео пожара в станице Васюринской в социальных сетях «РВС», читатели стали комментировать их и рассказывать, что в пятницу камыш горел в Динской в районе улицы Железнодорожной, Береговой, в станице Нововеличковской.

Жители предполагают, что камыш поджигают рыбаки или дети, а также, что причиной может быть самовозгорание: среди сухого камыша валяются стекла от бутылок, а сухая солнечная погода приводит к тому, что трава и мусор загораются.