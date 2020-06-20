В Динском районе коронавирусом заболел годовалый малыш

Об этом сегодня, 20 июня, сообщил краевой оперштаб. В целом на Кубани количество заражений продолжает снижаться - коронавирус обнаружен у 60 человек.

Из этого числа - 38 женщин и 22 мужчины в возрасте до 94 лет.

В Динском районе заразился годовалый ребенок, в Павловском – 2-летний, в Геленджике – 7-летний, в Щербиновском районе – 8-летний, в Новороссийске – 9-летний, в Сочи - 15-летний подростка.

В Сочи, Динском и Апшеронском районах выявлено по шесть заболевших, в Армавире и Краснодаре – по 5. В Новороссийске, а также в Тихорецком, Лабинском, Курганинском и Щербиновском районах зафиксировано по три случая; в Выселковском, Ейском, Белореченском районах и Геленджике – по два. По одному пациенту прибавилось в Усть-Лабинском, Гулькевичском, Темрюкском, Кущевском, Павловском, Крымском, Туапсинском и Красноармейском районах, а также в Горячем Ключе.

Общее число зараженных в крае достигло 5376, из них 372 ребенка. 4145 пациентов выздоровели, 60 пациентов умерли, 20 – находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В России за сутки выявлено 7 889 заболевших, 161 человек скончались. Итого за весь период - 576 952 случаев заражения, 8 002 - скончались.