В Динском районе крадут детей?

В «РВС» обратлись родители учеников, которым в школьные чаты в "Вотсаппе" поступили сообщения о том, что в Динсокм районе воруют и убивают детей.

⠀«Только что пришла информация, чтоб детей на улицу не пускали. Люди на черной «Гранте», красной «Ниве» и серой «Волге» с оружием и электрошокером воруют детей. Скиньте по группам, чтоб детей не отпускали».

«Нашли двух маленьких девочек лет 6-8 мертвых, без почек. Лежали на обочине дороги, у каждой в руках по 50 тысяч рублей», - такую информацию содержит рассылка.

Обеспокоенные родители спрашивали, что теперь делать, правда ли это?

⠀За комментарием журналисты "РВС" обратились в следственный комитет. Заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин так нам ответил:

"Если бы все, указанное в сообщениях было правдой, об этом говорили бы все федеральные каналы. Скрыть такие происшествия невозможно. Поэтому официально заявляю: на территории Динского района случаев, указанных в данных сообщениях не происходило".