В Динском районе крадут детей?

В Динском районе крадут детей?

В Динском районе крадут детей?

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12 часов назад 50 тысяч рублейВоруют детейДетей на улицу не пускалиДинскаяДинской районЛюди на черной «Гранте»Нашли маленьких девочекНовости Динского районаРассылкаТолько что пришла информация

В «РВС» обратлись родители учеников, которым в школьные чаты в "Вотсаппе"  поступили сообщения о том, что в Динсокм районе воруют и убивают детей.

⠀«Только что пришла информация, чтоб детей на улицу не пускали. Люди на черной «Гранте», красной «Ниве» и серой «Волге» с оружием и электрошокером воруют детей. Скиньте по группам, чтоб детей не отпускали».

«Нашли двух маленьких девочек лет 6-8 мертвых, без почек. Лежали на обочине дороги, у каждой в руках по 50 тысяч рублей», -  такую информацию содержит рассылка.

Обеспокоенные родители спрашивали, что теперь делать, правда ли это?

⠀За комментарием журналисты "РВС"  обратились в следственный комитет. Заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин так нам ответил:

"Если бы все, указанное в сообщениях было правдой, об этом говорили бы все федеральные каналы. Скрыть такие происшествия невозможно. Поэтому официально заявляю: на территории Динского района случаев, указанных в данных сообщениях не происходило".

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 12 часов назад

А почему в руках, а не веером в жопе?Было бы достовернее.

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-8
эксперт
эксперт 9 часов назад

Уважаемая редакция РВС может уже хватит писать различный бред в своей газете. Лучше бы обратили внимание и освещали насущные проблемы которых в ст. Динской и Динском районе, после прихода к власти пиарщиков стало еще больше. Или же вас прижали к ногтю и вы уже карманная газета администрации района и поселения.

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7
Баян Ширянов
Баян Ширянов 5 часов назад

Я написал то же самое, что Эксперт, просто кратко, ему плюсы - мне минусы...))) Вопиющая несправедливость!!!

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