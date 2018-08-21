В Динском районе могут появиться два новых детских сада

В администрации Динского района утвердили план действий по передаче земельных участков под строительство двух детских садов. После успешных переговоров с инвесторами были разработаны «дорожные карты», которые позволят поэтапно воплотить задумки в реальность.



Один из садов планируется построить в микрорайоне «Белые росы», возведением которого занимается ООО «ЮгСтройИмпериал». Инвестор согласился на создание детского сада на территории ЖК. Второй садик будет построен в микрорайное Солнечном, где жилой комплекс из 3-этажных домов возводит предприниматель Александр Яманаев. Оба инвестора согласились на строительство при условии того, что в будущем садики будут выкуплены муниципалитетом. Средства на покупку будут выделены из госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», в которую будет вступать Динской район.



Проблема распределения детей в детские сады уже давно остро стоит у молодых семей Динской. Строительство новых садиков позволит сократить в районе очередь на получение дошкольного образования. Сейчас в этой очереди стоят 3558 детей.