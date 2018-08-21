В Динском районе могут появиться два новых детских сада
В администрации Динского района утвердили план действий по передаче земельных участков под строительство двух детских садов. После успешных переговоров с инвесторами были разработаны «дорожные карты», которые позволят поэтапно воплотить задумки в реальность.
Один из садов планируется построить в микрорайоне «Белые росы», возведением которого занимается ООО «ЮгСтройИмпериал». Инвестор согласился на создание детского сада на территории ЖК. Второй садик будет построен в микрорайное Солнечном, где жилой комплекс из 3-этажных домов возводит предприниматель Александр Яманаев. Оба инвестора согласились на строительство при условии того, что в будущем садики будут выкуплены муниципалитетом. Средства на покупку будут выделены из госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», в которую будет вступать Динской район.
Проблема распределения детей в детские сады уже давно остро стоит у молодых семей Динской. Строительство новых садиков позволит сократить в районе очередь на получение дошкольного образования. Сейчас в этой очереди стоят 3558 детей.
Комментарии
А зачем тогда такие инвесторы, которые ставят условия о том, что они построят а потом из бюджета администрация у них выкупит. Очередное отмывание денег, а не инвестиции. Согласно требований Президента застройщики при планировке и строительстве микрорайонов обязаны предусматривать и строить все социальные объекты в том числе и детские садики.