В Динском районе может заработать кинотеатр с 31 декабря

Главный государственный санитарный врач края Мария Потемкина 28 декабря подписала постановление, изменения которого разрешают открыть кинотеатры с заполнением зала не более чем на 15 %. Постановление вступает в силу 31 декабря 2020 года и носит рекомендательный характер.

«Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, давая оценку эпидобстановке, рекомендует возобновить работу кинотеатров при выполнении ряда условий. Для того чтобы они вновь открылись, необходимо постановление губернатора Краснодарского края, которое вводит или снимает ограничительные меры в рамках действующего режима повышенной готовности. Соответствующее постановление сейчас прорабатывается», – рассказал краевым СМИ источник в администрации Краснодарского края.

В отделе культуры Динского района сказали, что помещение кинотеатра во время закрытия поддерживают в работоспособном состоянии и при положительном приказе от Вениамина Кондратьева готовы его открыть.