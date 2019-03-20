В Динском районе мужчина избил полицейского. Теперь он пойдет под суд





4 мая 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Динскому району поступило сообщение о том, что в поселке Южном находится подозрительный мужчина и скандалит с прохожими.

Прибыв на место, сотрудники полиции увидели мужчину средних лет, которого попросили представиться, на их предложение он резко развернулся и стал убегать. Один из полицейских бросился за ним вслед и через непродолжительное время догнал убегающего, повалил его. В ходе борьбы мужчина вырвался и несколько раз ударил сотрудника головой о землю, причинив ему телесные повреждения. Прибывший на помощь напарник задержал мужчину, им оказался находящийся в розыске рецидивист, уроженец города Новосибирска.



"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Прокуратурой Динского района обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет", – прокомментировал помощник прокурора Динского района А. О. Тарабрин.