В Динском районе мужчину убило током, после этого умер и его брат

Все произошло 16 июня рано утром на хуторе Карла Маркса. Изначально одно из домовладений было отключено от электричества. Через двор проходили провода воздушной линии электропередач под напряжением около 10 000 вольт, владельцы дома, по всей видимости, решили подключиться самостоятельно и забросили свои провода на уже проведенные. Когда мужчина 1990 года рождения решил измерить напряжение, он получил удар током. До приезда скорой помощи пострадавший скончался.

Как стало известно «РВС», это не первое несчастье, посетившее семью. Изначально умер отец, который болел раком, после него умерла мать, она упала с лестницы. 16 июня трагический случай произошел с первым сыном – его ударило током. Через несколько дней после смерти брата участь матери постигла второго сына, он тоже умер после падения с той злополучной лестницы.

«По факту смерти мужчины 1990 года рождения проводится доследственная проверка», – прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Зимаковский.