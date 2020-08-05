В Динском районе на полигоне уничтожили игровые аппараты (видео)

По решению суда более 120 единиц игрового оборудования уничтожили на спецполигоне Динского района. С начала 2020 года эти аппараты изъяли кубанские полицейские при проведении мероприятий по пресечению организации и проведения незаконной игорной деятельности на территории края. За этот период было закрыто более 70 подпольных игровых клубов, 17 подпольных казино, изъяли более 900 единиц игрового оборудования.

Терминалы, платы, игровые автоматы, мониторы и системные блоки деформировали, чтобы исключить их повторное использование.

Что происходит перед утилизацией оборудования?

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, для начала сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка и территориальных органов МВД России на районном уровне края изымают игровые аппараты у предпринимателей. Далее суд выносит решение об аресте и конфискации имущества, и только после поступления исполнительных документов в отделы судебных приставов производится арест оборудования и передача его для последующего уничтожения.

Сейчас к уничтожению подготовили еще несколько сотен единиц техники. Их организаторам уже вынесли обвинительные приговоры, а изъятое игровое оборудование суды постановили утилизировать.