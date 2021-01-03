В Динском районе начали прививать от коронавируса

В Динскую центральную районную больницу с конца декабря поступает вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V") против COVID-19.

Первоочередная вакцинация «Спутником V» начата среди работников медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания.

По поводу записи обращаться в 40 кабинет Динской ЦРБ к Андрею Золотых. Или по телефонам: 8(86162)6-13-42, 8(86162)5-84-62. В праздничные дни: 3, 6, 9 января и с 11 в штатном расписании.

Напомним, прививка бесплатная и добровольная.

Сделать прививку против COVID-19 можно, если вы:

старше 18 лет;

имеете полис ОМС;

не болеете ОРВИ в момент вакцинации и не болели в последние две недели до нее;

за последние 30 дней не делали прививок;

не беременны и не кормите грудью (для женщин).

Также Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала не пить алкоголь во время вакцинации от коронавируса, чтобы не давать дополнительной нагрузки на организм.

09.12.2020 года Минздрав официально внес прививку против COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приказ № 1307н).

Кроме того, ведомством установлены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, и очередность ее проведения.

Когда первая очередь пройдёт, начнут прививать всех желающих.

Бюджет на вакцину

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что затраты на вакцинацию россиян будут зависеть от количества желающих. Пока кабмин оценивает предстоящие расходы из бюджета в 75-100 млрд рублей.

Эпидобстановка

Страна сможет вернуться к прежнему образу жизни, если к осени 2021года прививку от COVID-19 сделают хотя бы 50% россиян, сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.