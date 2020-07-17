В Динском районе нашли 15 неразорвавшихся снарядов

В рамках подготовки к строительству Дальнего Западного Обхода Краснодара на трассе М-4 «Дон» ученые продолжают исследовать курганы. Археологическая экспедиция продлится до осени этого года.

Примечательно, что поиск артефактов – это обязательная часть подготовки строительства трассы, так же как и работы по разминированию. Они проводятся в первую очередь.

Археологи уже обнаружили 40 погребений в курганах, следы древних культур.

Саперы уже проверили более 1000 гектаров территории будущего Дальнего Западного обхода. В районе Динского района обнаружили 15 неразорвавшихся снарядов времен войны, которые потом уничтожили на специальном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

Археологи будут здесь работать до осени, после этого начнутся строительные работы. В планах возвести 51 километр скоростной автодороги с разделенными встречными потоками и четырьмя полосами движения.