В Динском районе нет туберкулиновых проб?
В редакцию «РВС» обратились молодые мамы из Нововеличковской: «С начала года в нашей станице нет прививок Манту и детей, естественно, не прививают. Никто не знает, когда они появятся. С чем связан такой дефицит? Это ведь серьезно — все сроки нарушаются. И как быть?»
Журналист связалась с заместителем главного врача Галиной Мадгазиной, которая прокомментировала ситуацию:
«Туберкулиновая проба (реакция Манту) не является прививкой. Она заменяет флюорографию детям, которую, согласно СанПиНу, делают только с 15 лет.
С диаскинтестом и туберкулином задержек нет.
Половину партии мы уже получили в первом полугодии и провели плановые процедуры детям. Вторую часть ожидаем в сентябре.
Проба проводится 1 раз в год. В любое время этого периода ее можно провести.
Дети из группы риска направляются к фтизиатру, который проводит процедуру в срочном порядке.
До нового года абсолютно все дети пройдут туберкулиновую пробу».
Для справки:
Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.
Диаскинтест – это диагностический раствор, предназначенный для определения наличия у испытуемого туберкулеза. Вводится внутрикожно.
Ложный ответ по статистике получают до 2 человек из 100 здоровых прошедших пробу. Этот показатель считается высоким в сравнении с другими методами исследования.
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