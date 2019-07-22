В Динском районе нет туберкулиновых проб?

В редакцию «РВС» обратились молодые мамы из Нововеличковской: «С начала года в нашей станице нет прививок Манту и детей, естественно, не прививают. Никто не знает, когда они появятся. С чем связан такой дефицит? Это ведь серьезно — все сроки нарушаются. И как быть?»

Журналист связалась с заместителем главного врача Галиной Мадгазиной, которая прокомментировала ситуацию:

«Туберкулиновая проба (реакция Манту) не является прививкой. Она заменяет флюорографию детям, которую, согласно СанПиНу, делают только с 15 лет.

С диаскинтестом и туберкулином задержек нет.

Половину партии мы уже получили в первом полугодии и провели плановые процедуры детям. Вторую часть ожидаем в сентябре.

Проба проводится 1 раз в год. В любое время этого периода ее можно провести.

Дети из группы риска направляются к фтизиатру, который проводит процедуру в срочном порядке.

До нового года абсолютно все дети пройдут туберкулиновую пробу».





Для справки:

Туберкулинодиагностика (реакция Манту, проба Пирке) представляет собой внутрикожную или накожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.





Диаскинтест – это диагностический раствор, предназначенный для определения наличия у испытуемого туберкулеза. Вводится внутрикожно.

Ложный ответ по статистике получают до 2 человек из 100 здоровых прошедших пробу. Этот показатель считается высоким в сравнении с другими методами исследования.