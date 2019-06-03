В Динском районе обнаружен клоп периллюс

Нет такого огородника, которому бы не приходилось вести борьбу с колорадским жуком и его личинками. Для спасения урожая каждый применяет свои методы. Одни применяют химию, другие скрупулезно собирают вредителей в баночки с губительным для жука раствором. Читательница "РВС" Ольга обнаружила на своих грядках защитника урожая и помощника огородников.

"Я увидела, как какой-то жук на грядке с картофелем поедает личинок колорада. Он вонзал в них свой длинный хоботок и высасывал их изнутри", - рассказывает женщина.

Перебрав немалое количество информации в Интернете, Ольга открыла для себя интереснейшее существо - клоп периллюс. Он хищник и его основной рацион составляют колорадские жуки, его личинки и яйца. В их отсутствие он поедает других вредителей – гусениц бабочек.

Справка: