В Динском районе обнаружен клоп периллюс
Нет такого огородника, которому бы не приходилось вести борьбу с колорадским жуком и его личинками. Для спасения урожая каждый применяет свои методы. Одни применяют химию, другие скрупулезно собирают вредителей в баночки с губительным для жука раствором. Читательница "РВС" Ольга обнаружила на своих грядках защитника урожая и помощника огородников.
"Я увидела, как какой-то жук на грядке с картофелем поедает личинок колорада. Он вонзал в них свой длинный хоботок и высасывал их изнутри", - рассказывает женщина.
Перебрав немалое количество информации в Интернете, Ольга открыла для себя интереснейшее существо - клоп периллюс. Он хищник и его основной рацион составляют колорадские жуки, его личинки и яйца. В их отсутствие он поедает других вредителей – гусениц бабочек.
Справка:
- Родина периллюса – Северная Америка.
- Клоп распространен в США, Мексике и Канаде.
- Хищника несколько раз пытались завозить в Европу, но клопы не выдерживали низких температур и погибали.
- Сегодня периллюс встречается в Краснодарском крае.
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