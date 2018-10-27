В Динском районе осудили 16 мигрантов

16 иностранных граждан в Динском районе осуждены за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю и казаки провели проверку тепличного комплекса в станице Новотитаровской.

В итоге полицейские проверили более 30 приезжих из стран ближнего зарубежья, которые работали на объекте.

В отношении 16 иностранцев сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

«Судом в отношении нарушителей принято решение о наложении штрафа и административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. В отношении работодателей и принимающей стороны за ряд нарушений трудового законодательства составлено 54 протокола об административных правонарушениях», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.