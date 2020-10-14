В Динском районе открыли памятник

Сегодня, 14 октября, торжественно открыли памятник "Казакам-черноморцам" на въезде в станицу Динскую.

На мероприятии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев,

председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, глава Екатеринодарской и Кубанской митрополии митрополит Павел, заместитель главы губернатора Андрей Коробка, скульптор памятника «Казакам-черноморцам» Николай Раськов и другие.

"Мы открываем памятник как дань уважения казакам – основателям земли Кубанской. Казаки, будьте достойны великой славы своих предков! Мы никогда не откажемся от своих традиций, не откажемся от нашей культуры, от веры! А данный памятник – один из символов казачества, и за него я благодарен скульптору Николаю Матвеевичу Расько! Слава России, Слава Кубани и Слава Кубанскому казачеству!" – сказал на мероприятии Вениамин Кондратьев.

Юрий Бурлачко отметил, что 14 октября – значимый день: праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День образования Кубанского казачьего войска.

"Открывая памятник Захарию Алексеевичу Чепеги, мы отдаем дань истории нашей любимой Кубани, и это является символом нашего отношения к человеку, благодаря которому Екатеринодар появился на карте Российской империи", – высказался председатель Законодательного Собрания Краснодарского края.

Глава администрации Динского района Евгений Пергун тоже поблагодарил скульптора за создание памятника и сказал несколько слов: “Сегодня знаменательный день в жизни нашего муниципального образования. Я уверен, этот памятник станет символом нашего района. Этот шедевр рождался в мастерской нашего земляка Николая Матвеевича Раськова. За прообраз лихого всадника была взята личность Захария Чепеги. Этот человек завещал будущим поколениям любить, ценить и защищать родную землю!”

Глава Екатеринодарской и Кубанской митрополии митрополит Павел высказал надежду, что этот памятник станет для многих людей символом единства нашего народа, а после провел чин его освящения.

Постамент казака на коне установили на земельном кургане. Высота памятника составляет 12,9 метров, кроме того для изготовления монумента использовано около 6 тонн бронзы.







