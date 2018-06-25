В Динском районе отремонтируют дороги (список всех улиц)

В Динском районе отремонтируют дороги (список всех улиц)
Подробный список всех дорог, которые подлежат ремонту. Фото: архив "РВС".

В Динском районе отремонтируют дороги (список всех улиц)

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8 часов назад Газета РВСДинской районДорогиНовости Динского районаРемонт дорог

В рамках госпрограммы «Улично-дорожная сеть» на эти цели выделено дополнительно почти 42 миллиона рублей.

Дороги отремонтируют в Новотитаровском, Васюринском, Нововеличковском, Старомышастовском и Южно-Кубанском сельских поселениях.

В таблице указаны названия всех улиц и переулков, которые подлежат ремонтным работам.


Наименования сельского поселения

Название улиц

Федеральный и краевой бюджет (руб.)

Местный бюджет (руб.)

Васюринское сельское поселение

ул. Молодежная от ул. Новой до пер. Хадыженского;

ул. 50 лет Победы от ул. Новой до ул. Ленина;

ул. Северная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

ул. Суворова от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

ул. Хлеборобная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

пер. Хадыженского от ул. Луначарского до ул. Молодежной;

ул. Выгонная от ул. Северной до ул. Ленина;

ул. Ленина от дома № 269 до ул. Жилинского.

4 544 747,52

189364,48

Нововеличковское сельское поселение

станица Воронцовская: ул. Колхозная от ул. Краснодарской до ул. Выгонной.

4 039 784,75

212620,25

Новотитаровское сельское поселение

ул. Продольная от ул. Луначарского до ул. Ленина;

ул. Леваневского от ул. Октябрьской до ул. Коммунаров;

ул. Октябрьская от д. 245 до ул. Советской;

ул. Советская от ул. Луначарского до ул. Набережной;

ул. Октябрьская от ул. Леваневского до ул. Гоголя;

от ПК 0+00 до ПК 17+50,00 в х. Осечки;

от ПК 0+00 до ПК 23+63,00 в х. Осечки

12 309 260,2

647855,8

Старомышастовское сельское поселение

ул. Мичурина от ул. Северной до ул. Чапаева

6 208 056,9

467 273,1

Южно-Кубанское сельское поселение

ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Краснодарской

12 431 456,94

935 701,06

Итого:

39 533 306,31

2 452 814,69


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