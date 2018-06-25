В Динском районе отремонтируют дороги (список всех улиц)

Федеральный и краевой бюджет (руб.)

ул. Ленина от дома № 269 до ул. Жилинского.

ул. Выгонная от ул. Северной до ул. Ленина;

пер. Хадыженского от ул. Луначарского до ул. Молодежной;

ул. Хлеборобная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

ул. Суворова от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

ул. Северная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;

ул. 50 лет Победы от ул. Новой до ул. Ленина;

ул. Молодежная от ул. Новой до пер. Хадыженского;

станица Воронцовская: ул. Колхозная от ул. Краснодарской до ул. Выгонной.

Новотитаровское сельское поселение

ул. Продольная от ул. Луначарского до ул. Ленина; ул. Леваневского от ул. Октябрьской до ул. Коммунаров; ул. Октябрьская от д. 245 до ул. Советской; ул. Советская от ул. Луначарского до ул. Набережной; ул. Октябрьская от ул. Леваневского до ул. Гоголя; от ПК 0+00 до ПК 17+50,00 в х. Осечки; от ПК 0+00 до ПК 23+63,00 в х. Осечки

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