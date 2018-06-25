В Динском районе отремонтируют дороги (список всех улиц)
В рамках госпрограммы «Улично-дорожная сеть» на эти цели выделено дополнительно почти 42 миллиона рублей.
Дороги отремонтируют в Новотитаровском, Васюринском, Нововеличковском, Старомышастовском и Южно-Кубанском сельских поселениях.
В таблице указаны названия всех улиц и переулков, которые подлежат ремонтным работам.
Наименования сельского поселения
Название улиц
Федеральный и краевой бюджет (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Васюринское сельское поселение
ул. Молодежная от ул. Новой до пер. Хадыженского;
ул. 50 лет Победы от ул. Новой до ул. Ленина;
ул. Северная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;
ул. Суворова от ул. Васюринской до ул. Жилинского;
ул. Хлеборобная от ул. Васюринской до ул. Жилинского;
пер. Хадыженского от ул. Луначарского до ул. Молодежной;
ул. Выгонная от ул. Северной до ул. Ленина;
ул. Ленина от дома № 269 до ул. Жилинского.
4 544 747,52
189364,48
Нововеличковское сельское поселение
станица Воронцовская: ул. Колхозная от ул. Краснодарской до ул. Выгонной.
4 039 784,75
212620,25
Новотитаровское сельское поселение
ул. Продольная от ул. Луначарского до ул. Ленина;
ул. Леваневского от ул. Октябрьской до ул. Коммунаров;
ул. Октябрьская от д. 245 до ул. Советской;
ул. Советская от ул. Луначарского до ул. Набережной;
ул. Октябрьская от ул. Леваневского до ул. Гоголя;
от ПК 0+00 до ПК 17+50,00 в х. Осечки;
от ПК 0+00 до ПК 23+63,00 в х. Осечки
12 309 260,2
647855,8
Старомышастовское сельское поселение
ул. Мичурина от ул. Северной до ул. Чапаева
6 208 056,9
467 273,1
Южно-Кубанское сельское поселение
ул. Мира от ул. Железнодорожной до ул. Краснодарской
12 431 456,94
935 701,06
Итого:
39 533 306,31
2 452 814,69
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