В Динском районе оценили качество оказания госуслуг населению

Как сообщает Пресс-служба ОМВД России по Динскому району, председатель и член Общественного совета при Отделе МВД России по Динскому району Сергей Саморядов и Галина Михайличенко проверили качество предоставления государственных услуг гражданам по получению справки о наличии (отсутствии) судимости, а также проверили информационный стенд с указанием графика приема граждан и перечня предоставляемых государственных услуг отделом по вопросам миграции.

В ходе посещения представители Общественного совета пообщались с гражданами, обратившимися за получением государственной услуги.

Замечаний в адрес сотрудников полиции не поступило. Станичники отметили вежливое и корректное отношение сотрудников полиции, а также поблагодарили их за помощь гражданам в регистрации на Едином портале

www.gosuslugi.ru и разъяснительной работе по получению государственных услуг в электронном виде.

По итогам проведенных проверок общественники отметили высокий уровень профессионализма сотрудников полиции при общении с населением и оказание государственных услуг. Нарушений не выявлено.