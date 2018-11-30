В Динском районе ожидаются ледяной дождь и гололед

30 ноября синоптики прогнозируют ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега. В последний день осени МЧС объявило экстренное предупреждение. Ожидаются сбои в системе электроснабжения из-за возможных обрывов проводов и другие техногенные аварии. Деревья могут не выдержать ледяного покрывала и упасть на близлежащие постройки и автомобили. Под угрозой обрушения крыши спортивно-развлекательных объектов с большой площадью.





Жителей региона просят без крайней необходимости не покидать свои жилища и особенно внимательно следить за детьми. За руль сегодня тоже лучше не садиться. Ну а если всё же придется порулить, то на дороге ни в коем случае нельзя терять концентрацию, отвлекаться на телефон и пассажиров.

Но главное - в гололёд традиционно возрастает человеческий травматизм.

Будьте осторожны, не помешает заранее запастись свечами, зарядить телефоны и другую технику.

И берегите себя.

Тем временем администрация Динского района продлила режим повышенной готовности до 8 утра 1 декабря и опубликовала такую информацию: "Если дороги не чистят, обращайтесь в Ситуационный центр Динского района по телефонам 8(86162) 6-12-51, 8(86162) 6-12-51 и 112. Дежурный диспетчер оперативно передает информацию в администрации сельских поселений для организации работы снегоуборочной техники".