В Динском районе ожидаются заморозки

В Динском районе ожидаются заморозки

В Динском районе ожидаются заморозки

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5 часов назад ЗаморозкиЗаморозки в Динском районеПрогноз погоды

По прогнозам синоптиков,  столбик термометра   в ночное время  опустится до минусовых значений. С субботы, 10 ноября, ночью будет -2 градуса. Дневная температура  составит около 10 градусов. С 11 по 13 ноября холодно будет и днем: -2 -3 градуса.

Радует, что сохранится ясная солнечная погода, местами с переменной облачностью.

Осадков на первую половину последнего месяца осени  не прогнозируется.

А вот во второй половине месяца, с 20-го  ноября, польют дожди.  Температура будет  держаться на отметках 5-9 градусов днем и 2-3 градуса ночью.

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