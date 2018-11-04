В Динском районе ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ночное время опустится до минусовых значений. С субботы, 10 ноября, ночью будет -2 градуса. Дневная температура составит около 10 градусов. С 11 по 13 ноября холодно будет и днем: -2 -3 градуса.

Радует, что сохранится ясная солнечная погода, местами с переменной облачностью.

Осадков на первую половину последнего месяца осени не прогнозируется.

А вот во второй половине месяца, с 20-го ноября, польют дожди. Температура будет держаться на отметках 5-9 градусов днем и 2-3 градуса ночью.