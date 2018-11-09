В Динском районе почтили память погибших сотрудников МВД

Сотрудники ОМВД России по Динскому району встретились с членами семей офицеров, погибших при исполнении служебного долга.

С 2011 года, в соответствии с приказом, 8 ноября является Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Встреча состоялась в отделе МВД России по Динскому району. Мероприятие открыли возложением цветов к памятнику погибших сотрудников. Словами благодарности почтили память погибших заместитель начальника ОМВД России по Динскому району подполковник внутренней службы В. А. Инюкин, помощник начальника отдела – начальник ОРЛС ОМВД России по Динскому району подполковник внутренней службы В. И. Ульянко, председатель ветеранской организации при ОМВД России по Динскому району Б. Ф. Украинский, член Общественного совета при ОМВД России по Динскому району Г. Н. Михайличенко. Обращаясь к присутствующим, Василий Алексеевич отметил, что проявленный героизм и поступки погибших коллег вспоминают не только в День памяти, а также что отдел всегда готов оказать необходимую помощь семьям погибших.

По завершению мероприятия членам семей погибших сотрудников вручили цветы и подарки. Всего в Динском районе числится 15 таких семей.