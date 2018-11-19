В Динском районе почтили память жертв ДТП

19 ноября 2018 года учащиеся БОУ СОШ № 37 с организатором О. Г. Сидоренко совместно с ОГИБДД ОМВД по Динскому району провели акцию "Мы против ДТП", приуроченную к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортного происшествия.

Инспекторы Госавтоинспекции Динского района останавливали водителей и учащиеся раздавали водителям бумажных журавлей. Такая акция в школе проводилась впервые.

Бумажными журавлями, сделанными руками детей, учащиеся напомнили участникам дорожного движения о безопасности на дорогах.

Символ акции был выбран не случайно. Белый журавль олицетворяет счастье, а также является связующим звеном между теми, кто живет на земле, и теми, кого уже нет.